Sahadan gelen veriler AKP-MHP İttifakı'nı üzecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sahadan elde ettiği verilere göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin iptal edilmesine yönelik kararına Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenin bir kısmı tepkili.





YSK kararından rahatsız olan seçmenin sandığa gitmeme temayülünde.





Bugüne kadar CHP’ye uzak durduğunu ancak AKP’li olmadığını ifade eden yurttaşların da bir bölümünün 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na oy vereceği tespit edildi.





Bu karardaki en büyük etkenin ise İmamoğlu’nun “iptal kararının ardından” yaptığı çıkışların ve “kararlı duruşunun” olduğu belirlendi.







ARTIK KORKMUYORLAR





Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, yurttaşların “politik tavır takınmaya başlamaları” da CHP’nin bir diğer analizi oldu.





Buna göre, 31 Mart Mahalli idareler Seçimi'nde önce “korkularının olduğunu” ve bu nedenle kamusal alanda siyaset konuşmadığını belirten yurttaşların büyük bölümü artık böyle düşünmüyor.





Kahvehanelerde, pazar yerlerinde, hemşehri derneklerinde siyaset konuşanların sayısının arttığı belirtildi.





10 LİRA DA VAR BİNLERCE LİRA DA





İmamoğlu’na yapılan toplam bağış miktarını belirleme çalışmaları sürerken sahadan edinilen verilere göre bu bağışlar da farklılık taşıyor.





İmamoğlu’na 10 TL’den binlerce TL’ye kadar değiştiği belirlendi. Verilere göre, bağış yapan yurttaşların yaşları da 18 ile 70 arasında değişiyor.





SORUMLUSU AKP





Ekonomide yaşanan kötü gidişata dair yapılan görüşmelerde ise halkın büyük bir çoğunluğunun krizden AKP’yi sorumlu tuttuğu belirlendi.





Üreticilerin ve tüketicilerin ortak şikâyeti, “ekonomiye güvensizlik” olarak tespit edildi.





İç piyasaya üretim yapan küçük ve orta boy işletmelerin varlık yokluk mücadelesi çektiği ve bundan da AKP’nin kötü ekonomi politikasını sorumlu tuttuğu ifade edildi.