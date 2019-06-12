İşte 'Ümit Nağmeleri' programının en renkli dakikaları





9 Haziran'da Almanya'nın Bochum şehrinde yapılan 'Ümit Nağmeleri ' programında Cem Karaca'nın bu parçası bir genç tarafından seslendirildi.







İŞTE PROGRAMIN TAMAMI

















12 Eylül döneminde Avrupa'dayken siyasi sığınmacı (mülteci) durumunda kalan Rahmetli Cem Karaca ' oh be' adlı parçasında memleketine duyduğu özlemi, ancak bir türlü geri dönemeyişini anlatır. Sürgünde döndüğünde Memleketine dönüşünde karşılaştığı eleştirilere de cevap niteliğinde yazdığı şarkıda en çarpıcı yerler 'Yumanistan'ın Kos adasından Bodrum'un ışıklarına bakarak memleket özlemini gidermeye çalışmasına yaptığı gönderme ...