Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'Ümit Nağmeleri' programının en renkli dakikaları /12 Haziran 2019 12:47

İşte 'Ümit Nağmeleri' programının en renkli dakikaları

Uzun süre sürgünde yaşayan ve vatan hasretini iliklerine kadar yaşamış rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh Be' şarkısı 'Ümit Nağmeleri' programına da renk kattı.

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

12 Eylül döneminde Avrupa'dayken siyasi sığınmacı (mülteci) durumunda kalan Rahmetli Cem Karaca ' oh be'  adlı parçasında memleketine duyduğu özlemi, ancak bir türlü geri dönemeyişini anlatır. Sürgünde döndüğünde Memleketine dönüşünde karşılaştığı eleştirilere de cevap niteliğinde yazdığı şarkıda en çarpıcı yerler 'Yumanistan'ın Kos adasından Bodrum'un ışıklarına bakarak memleket özlemini gidermeye çalışmasına yaptığı gönderme ... 

9 Haziran'da Almanya'nın Bochum şehrinde yapılan 'Ümit Nağmeleri ' programında Cem Karaca'nın bu parçası bir genç tarafından seslendirildi. 

İŞTE PROGRAMIN TAMAMI  




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