İspanyol basını: Arda Turan'ın satışı imkansız hale geldi

Haberde Ocak ayındaki ara transfer döneminde Barcelona'dan Başakşehir'e kiralanan Turan'ın satışla ilgili haklarının halen Katalan kulübünde olduğu ancak bu durumun ceza sonrası çok karışık hale geldiği "hatta imkansızlaştığı" belirtildi.



BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Arda Turan'ın sportif performansının yanında aldığı 16 maçlık cezanın bunda etkili olduğunun vurgulandığı haberde, "Sorunlu bir imajı olan bir futbolcuyu bir yere yerleştirmek kolay olmayacaktır" ifadesi de yer aldı. Bunun da Barcelona için daha az gelir anlamına geldiği ifade edildi.



Haberde geçen sezon 50 milyon euroluk bir teklifin bir Türk kulübü tarafından masaya konulduğu ve Barcelona'nın bu teklife "hayır" cevabı verdiği de yazıldı.