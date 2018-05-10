Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan'a tarihi ceza geldi /10 Mayıs 2018 17:46

Arda Turan'a tarihi ceza geldi

Başakşehir forması giyen AKP destekçisi futbolcu Arda Turan, hakeme saldırdığı gerekçesiyle tam 16 maç ceza aldı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maç ceza veridi.

AKP destekçiliğiyle bilinen Arda Turan, geçen haftaki karşılaşmada hakeme saldırdığı için kırmızı kart görmüştü.
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