Samanyolu Haber
Arda Turan'a tarihi ceza geldi
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Spor
/
Arda Turan'a tarihi ceza geldi
/
10 Mayıs 2018 17:46
Arda Turan'a tarihi ceza geldi
Başakşehir forması giyen AKP destekçisi futbolcu Arda Turan, hakeme saldırdığı gerekçesiyle tam 16 maç ceza aldı.
SHABER3.COM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maç ceza veridi.
AKP destekçiliğiyle bilinen Arda Turan, geçen haftaki karşılaşmada hakeme saldırdığı için kırmızı kart görmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Arda Turan'a tarihi ceza geldi
Sonraki Haber >>
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Ekonomideki kötü gidişat, döviz kurlarındaki artış, doların 5 lirayı bulması ve TL’nin değer...
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
MC TV'de yayınlanan Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi sırasında Hocaefendi zaman...
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. İlki...
Galatasaray şampiyon oldu
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle...
Arda Turan'ın cezası indirildi
Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasında indirime gitti
Raporla kanıtlandı... Şenol Güneş gerçekten yaralanmış
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaralanan ve kafasına dikiş atılan teknik direktör Şenol...
Hakan Canbazoğlu fırtınası! Bir şehri elleriyle Süper Lige taşıdı...
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, final maçında Gazişehir Gaziantepli...
Fenerbahçe bu sefer finalde kaybetti....
Avrupa Ligi finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid...
Tweet
Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı
TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu
Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...
Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...
Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Alkol ve işlem görmüş etten uzak durun yeter
Döviz işlemleri dakika dakika incelensin
SONAR'a göre ikinci turda sürpriz olabilir
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:57:25