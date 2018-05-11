Samanyolu Haber /Dünya / Belçika, okullarda başörtüsü yasağını kaldırmayı tartışıyor /11 Mayıs 2018 14:02

Belçika, okullarda başörtüsü yasağını kaldırmayı tartışıyor

Belçika'nın ikinci büyük kenti olan Anvers, eğitim kurumlarında 9 yıldır yürürlükte olan başörtüsü yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Anvers şehir yönetiminin eğitim sorumlusu Sosyalist Partili (SP. A) Inge Verhaert'e göre, dünya artık 9 yıl öncesinden daha farklı ve bir çok kişi başörtüsü yasağından şikayet ediyor.

Başörtüsü yasağı kararı, 2009 yılında dönemin Sosyalist Partili eğitim sorumlusu Robert Voorhamme'nin önerisiyle alınmıştı.

Yasağın gerekçesi, "öğretmenlerin başörtüsü ile derse girmesinin, öğrenciler üzerinde dayatma yaratması ve tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi" olarak açıklanmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Anvers eğitim sorumlusu Verhaert, 9 yıl önce partisinin önerisiyle alınan okullarda dini sembollerin kullanılması yasağının acilen gözden geçirilmesini istiyor.

"Dünya şu anda 9 yıl öncekinden daha farklı görünüyor" diyen yetkili, işyerlerinde ve okullarda giderek daha fazla insanın başörtüsü yasağından kurtulmak istediğini söyledi.

Verhaert, başörtüsü taktıkları için derse girmesine izin verilmeyen bir çok yetenekli öğretmeni ellerinden kaçırdıklarını da vurguladı.

Inge Verhaert'in önerisi bu ay içinde Anvers Kent Konseyi'nde ele alınacak. Özellikle milliyetçi partilerin yasağın kalkmasına karşı olduğu belirtiliyor.

Anvers eğitim sorumlusu, kent konseyinde yasağın kaldırılacağını umuyor. Ancak bu konuda görüş birliği sağlanamzsa, kent yönetiminin farklı bir düzenleme için harekete geçeceğini belirtiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika, okullarda başörtüsü yasağını kaldırmayı... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:53:12