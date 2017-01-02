IŞİD mi üstlenir FETÖ'ye mi bağlarsınız bilemeyiz! Bize ne denirse mal oğlu mal gibi dinleriz!

‘IŞİD mi üstlenir artık FETÖ'ye mi bağlarsınız bilemeyiz! Bize ne denilirse mal oğlu mal gibi dinleriz...





Ünlü manken Didem Soydan, İstanbul’da Reina’ya yapılan saldırından sonra sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Yılbaşı öncesi yeniyıl kutlamalarını hedef gösteren paylaşım ve nefret söylemlerini ve destekleyenleri eleştiren Soydan, “Sabır dilemek falan kimin haddine yahu! Pisi pisine ölüyor herkes ! Kimi kimden nasıl koruyacağız! Kim bizi koruyacak! Bak ‘Biz’ diyorum sen ben ayırmıyorum!.. Bu söylemleri destekleyen herkes, en önce de maaşını verdiğimiz politikacılar bundan sorumludur! İktidarda annem varsa annem de sorumludur!” dedi. Kısa süde 10 binden fazla beğeni alan paylaşımda, Soydan, şu ifadelere yer verdi:





‘Sabır dilemek falan kimin haddine yahu! Pisi pisine ölüyor herkes, kimi kimden nasıl koruyacağız’





“Bu söylemleri destekleyen herkes, en önce de maaşını verdiğimiz politikacılar bundan sorumludur! İktidarda annem varsa annem de sorumludur! Bundan bütün siyasetçiler sorumludur. Hoş hiçbirinin gözümde diğerinden tek bir farkı yok. Ne korkuymuş arkadaş tek kelime etsek din düşmanı, din karşıtı, iktidar karşıtı vay efendim devlet, vatan düşmanı oluyoruz! Bu ülkede polisimiz, askerimiz, sivil insanımız katlediliyor her gün! Işid mi üstlenir artık FETÖ’ye mi bağlarsınız bilemeyiz! Bize ne denilirse mal oğlu mallar gibi dinleriz sonra yayın yasağı gelir duyan duydugu ile kalır öbür duymayan öyle koyun koyun otlar. Bu durumu destekleyen herkes alçağın önde gidenidir. Neyse o! Bu kadar bariz ve açık! Sabır dilemek falan kimin haddine yahu! Pisi pisine ölüyor herkes pisine! Kimi kimden nasıl koruyacağız! Kim bizi koruyacak! Bak ‘Biz’ diyorum sen ben ayırmıyorum !







