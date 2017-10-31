Samanyolu Haber /Dünya / İspanya yüksek mahkemesi Katalonya bağımsızlık ilanını iptal etti /31 Ekim 2017 15:29

İspanya yüksek mahkemesi Katalonya bağımsızlık ilanını iptal etti

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını iptal etti.

SHABER3.COM

Bağımsızlık ilanının iptal edilme kararının ardından, Katalan lider Carles Puigdemont Belçika'da açıklamalarda bulundu. 

"Savcının aleyhimizde ortaya koyduğu iddianameyi gördük. Bu iddia, Madrid'in son derece agresif olduğunu, diyalog yanlısı olmadığını ortaya koymuştur. Hukuki olarak devam ettirilmeyecek bir davadan bahsediyoruz. Fikirleri yargılamaya çalışıyorlar. Bunun sonuçları, suçlama sonucu hapis cezası, ev hapsinin getirilmesi gibi bir uygulamadan bahsediyorlar.

Bu sebeple Katalan hükümeti, buna karşı hazırlıklarını yapmayı seçecektir. Buradaki sonuç aşikardır. Ben meşru başkan olarak buraya geldim, Katalonya'nın sorununu Avrupa'nın kalbinde göstermek istedim. Halkın iradesini uygulamaktan ne kadar uzaklaştıklarını göstermek için Belçika'ya geldim. Başkan yardımcısı ve aynı zamanda meclis başkanı hakkında konuşmam gerekirse meşru bir şekilde görevlerinin başındalar. Çalışmalarımıza buradan devam edceğiz. Tüm agresif kısıtlamara karşı, Katalan halkını temsil etmeye devam edeceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya yüksek mahkemesi Katalonya bağımsızlık ilanını... Sonraki Haber >>

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:50