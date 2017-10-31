İspanya yüksek mahkemesi Katalonya bağımsızlık ilanını iptal etti

Bağımsızlık ilanının iptal edilme kararının ardından, Katalan lider Carles Puigdemont Belçika'da açıklamalarda bulundu.





"Savcının aleyhimizde ortaya koyduğu iddianameyi gördük. Bu iddia, Madrid'in son derece agresif olduğunu, diyalog yanlısı olmadığını ortaya koymuştur. Hukuki olarak devam ettirilmeyecek bir davadan bahsediyoruz. Fikirleri yargılamaya çalışıyorlar. Bunun sonuçları, suçlama sonucu hapis cezası, ev hapsinin getirilmesi gibi bir uygulamadan bahsediyorlar.





Bu sebeple Katalan hükümeti, buna karşı hazırlıklarını yapmayı seçecektir. Buradaki sonuç aşikardır. Ben meşru başkan olarak buraya geldim, Katalonya'nın sorununu Avrupa'nın kalbinde göstermek istedim. Halkın iradesini uygulamaktan ne kadar uzaklaştıklarını göstermek için Belçika'ya geldim. Başkan yardımcısı ve aynı zamanda meclis başkanı hakkında konuşmam gerekirse meşru bir şekilde görevlerinin başındalar. Çalışmalarımıza buradan devam edceğiz. Tüm agresif kısıtlamara karşı, Katalan halkını temsil etmeye devam edeceğiz."