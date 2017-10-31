Samanyolu Haber /Gündem / 'İmasıyla istifa ederim' dedi, ima eden bürokratını görevden aldı /31 Ekim 2017 15:23

'İmasıyla istifa ederim' dedi, ima eden bürokratını görevden aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ekdağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murtaza Tamyürek, 'Türel'i istifasını istemek için Ankara'ya çağırdılar' söylentisinin kaynağı olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

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TBMM'de yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünün alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'ya çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Menderes Türel hakkında 'Ankara'ya çağrıldı, istifası isteniyor' söylentisi çıkarıldı. Söylentinin kaynağı olan bürokrat istifa ettirildi.

Başkan Türel'in Ankara'ya çağrılmasıyla ilgili istifa iddiasını ortaya atan ismin, belediye iştiraki Ekdağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Murtaza Tamyürek olduğu iddia edildi. Türel de söylenti üzerine bürokratının istifasını istedi. Görevden ayrıldığını doğrulayan Murtaza Tamyürek ise "Emekliliğim doldu, emekliliğimi istedim" dedi.

'İSTİFANIN İMASI YETERLİ'

Başkan Menderes Türel, kendisinin de istifasının istendiği yönündeki iddialar üzerine önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden istifa etmesini 'ima' etmesinin yeterli olduğunu söylemişti.
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