Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da satılık cami: 13 milyon lira... /31 Ekim 2017 17:46

Bursa'da satılık cami: 13 milyon lira...

Bursa’da bir cami 13 milyon liraya satılığa çıkarıldı. Camiyi satılığa çıkaranlar “Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır” dedi.

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Bursa’da 5 kişinin dernek kurarak yapımına başladığı ve 7 yılda ancak kaba inşaatını bitirebildiği Nilüfer Ticaret Merkezi Camii, 13 milyon liraya satılığa çıkarıldı. Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, inşaatın tamamlanması için 3 milyon 300 bin lira bulamadıklarını, bu nedenle de camiyi satılığa çıkardıklarını söyledi. Sağol, “Bu zamana kadar 105 kişi aradı. Bunlar, ‘Cami satılır mı?’ diye tepki veriyor. Cami satılır, kardeşim. Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır” dedi.

Camiye “Satılık kelepir cami” yazısı asıldığı görüldü.
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