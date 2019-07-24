Samanyolu Haber /Gündem / İsmi şehir, kendisi taşra! /24 Temmuz 2019 13:40

İsmi şehir, kendisi taşra!

Türk Tabipler Birliği, 16 Temmuz’da açılan Şehir Hastanesi'nin Bursa şehir merkezine 20 kilometre uzakta olduğunu ve işletmeci firmaya verilen sözler sebebiyle şehir içindeki tüm hastanelerin kapatıldığını kaydetti.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 16 Temmuz’da açılan Bursa Şehir Hastanesi’nin şehir dışına yapıldığını belirtilerek şehir merkezindeki hastanelerin kapatılmasına tepki gösterdi.

399,5 milyon dolar (2,2 milyar TL) harcanan hastane için 25 yılda ne kadar ödeme yapılacağı sorulurken sağlık çalışanlarının da fazla iş yükü ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. 

ŞEHİR MERKEZİNİN 20 KİLOMETRE DIŞINDA

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz dün TTB Genel Merkezi’nde Bursa Şehir Hastenesi’ne dair açıklama yaptı.

Yılmaz, İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi sınırları içerisinde açılan hastanenin Bursa’nın merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Bursa Şehir Hastanesi’nin çevresinde şehirle ilişkin herhangi bir yerleşim alanı ve mekân söz konusu değildir.” dedi. 

Bursa Şehir Hastanesi 2,2 milyar TL'ye mâl oldu. Sağlık Bakanlığı'nın hastane için ödeyeceği kira bedeli sır gibi saklanıyor.

HASTANELER KAPATILDI

Şehir merkezindeki Bursa Devlet Hastanesi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatıldığını, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin hizmet sunamaz hale getirildiğini belirten Yılmaz, 155 yataklı hastanenin, şartname ve ihalelerinin gizli tutulduğunu bildirdi.

“25 yıl boyunca Bursa Şehir Hastanesine ne kadar ödeme yapılacağını bilen var mı? Bu bilgiler niye gizli tutuluyor?” diyen Yılmaz, aynı zamanda hastanenin kendi kadrosunu oluşturamadığını ve sağlık çalışanlarının fazla iş yükü ile karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Yılmaz, sağlık teknisyenlerinin de istihdam edilecek yerlerinin ve yapacakları işlerinin belirsizliğini koruduğu bilgisini verdi.

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