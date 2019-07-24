AB yaptırımları başladı... Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu

Tek başına Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye yeni kredi vermeyi yıl sonuna kadar durdurdu. Karar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına başlamasına karşı alındı.







Artı Gerçek'te yer alan habere göre Türkiye Doğu Akdeniz’de hakkını ararken Avrupa’dan sembolik bir misilleme kararı geldi. Yılın bitmesine dört ay kala Türkiye’ye en fazla kredi veren yabancı kuruluş olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye kredi vermeyi 2019 sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.





Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye’de devlet ile bağlantılı kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerini bu yıl sonuna kadar durduracağını, bu esnada Türkiye stratejisini gözden geçireceğini açıkladı.





EIB’nin bu kararı, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi Kıbrıs adası açıklarında yürüttüğü doğalgaz ve petrol sondaj çalışmalarına karşılık olarak yaptığı sembolik misilleme çerçevesinde alındı.







