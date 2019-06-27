Şehir hastaneleri para yutuyor: 'Torunlarımız dahi borçlu’

Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesi 48 milyar lira olarak belirlenmiş, bu bütçenin 6.2 milyar lirası şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli ödemeleri için ayrılmıştı. Bu bütçeden, 3.7 milyar lira olarak ayrılan kira bedeli, ilk 5 ayda aşılarak hastanelere 3.9 milyar lira kira ödendi. Bayazıt İlhan, bütün ikazlara ve itirazlara karşın bu finansman modelinin tercih edildiğini belirterek, “Daha yılın ilk 5 ayında 2019 için bütçede tanımlanan rakamın üzerine çıkılmış durumda. Şehir hastaneleri için yapılacak ödemeler, ciddi kamu zararına yol açıyor ve bir kara delik olarak önümüzdeki 25 yıl boyunca kamuya ciddi bir borç yükü yüklüyor” dedi.





‘Torunlarımız dahi borçlu’





Şehir hastanelerinin, hastaneye erişimde ve hastane içindeki hizmet bakımından hastalara ciddi biçimde zorluklar çıkardığını ifade eden İlhan, “Kamuya ciddi borç yükü oluşmasından, yurttaşlarımızı, torunlarımızı dahi borçlandırdığımız böyle bir modelin hayata geçmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Bir an evvel bu modelden vazgeçilmesi ve kamu yararına bir sağlık hizmeti ve finansman modeline geçilmesi gerekiyor. Kapatılan hastanelerimizin yeniden açılıp sağlık hizmetine kazandırılması gerekiyor. Bu böyle devam ederse şehir hastaneleri önümüzdeki dönem ciddi bir kara deliğe dönüşecek” dedi.





‘Sağlığa bütçe kalmayacak’





Şehir hastaneleri mevzuatına göre kira ve hizmet bedelinin hem döner sermayeden hem de genel bütçeden ödenebildiğini kaydeden İlhan, “Şu ana kadar döner sermayeden ödendiğine dair bir bilgi elde edemedik. Zaten döner sermayelerin gücü bu parayı ödemeye yetmez. Dolayısıyla ciddi biçimde genel bütçeye yük getirmiş durumda. Bu yük katlanarak artacak. Şu anda açılmış olan 9 şehir hastanesi daha var. Sağlık Bakanlığı 32 şehir hastanesinin açılacağını ifade ediyor. Dolasıyla bu hastanelerin tamamı açıldığı zaman hesaplamalar öyle ki Sağlık Bakanlığının tüm bütçesinin neredeyse yüzde 65’ini götürecek ödemelerden bahsediyoruz. Bu ödemeler ortaya çıkınca Sağlık Bakanlığının şehir hastanelerinin kirasını ödemekten başka geriye elinde parası kalmayacak. Yani sağlık hizmeti için elinde bütçesi kalamayacak” dedi.