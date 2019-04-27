Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Koncuk: “AKP'de sonun başlangıcındadır” /27 Nisan 2019 15:40

İsmail Koncuk: “AKP'de sonun başlangıcındadır”

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk AKP’nin sonunun geldiğini iddia ettiği paylaşımında, “AKP’den milletin büyük çoğunlukla huzursuz olduğu açıktır. Yani, AKP de sonun başlangıcındadır” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter’dan AKP’ye yönelik açıklamalarda bulundu. İsmail Koncuk açıklamasında, "Milletin büyük çoğunlukla huzursuz olduğu açıktır. AKP de sonun başlangıcındadır" ifadelerini kullandı.

İsmail Koncuk'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“AKP DE SONUN BAŞLANGICINDADIR”

“Siyasi teşekküller de, doğar, büyük, yok olmazsa bile, tabela partisi olarak kalır. Örnekleri çoktur. AKP’nin de, sosyal, ekonomik, kültürel hiç bir konuda yeterli başarıyı sağlayamadığı, milletin büyük çoğunlukla huzursuz olduğu açıktır. Yani, AKP de sonun başlangıcındadır”

"AKP’NİN SONA YAKLAŞTIĞINI GÖRMESİNDENDİR"

"Cumhurbaşkanının Türkiye İttifakı sözü de, aslında, halkın huzursuzluğunu, mutsuzluğunu, buna bağlı olarak AKP’nin sona yaklaştığını görmesindedir, ancak bu söz samimi midir? AKP’nin enaniyet içinde, şımarmış olduğu, düşünüldüğünde toplumu topyekun kucaklayabilmesi zor görünüyor."

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