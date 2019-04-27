Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden şok açıklama /27 Nisan 2019 15:52

AKP'li vekilden şok açıklama

Çocuklara Yönelik İstismarı Araştırma Komisyonu'nda AKP Milletvekili Hatice Dudu Özkal'ın, “Herkes çocuğuna sahip çıksaydı böyle sapkınlıklar yaşanmazdı” sözleri tartışmalara neden oldu.

SHABER3.COM

Çocuklara Yönelik İstismarı Araştırma Komisyonu’nda, toplantının çalışma yöntemi konuşuldu. Toplantıda AKP’li üyelerin çoğunun Karaman’daki skandalla ilgili olarak, “Genelleme yapılmamalı” diyerek Ensar Vakfı’nı korumaya yönelik değerlendirmeler yapması dikkati çekti.AKP Milletvekili Hatice Dudu Özkal'ın Çocuklara Yönelik İstismarı Araştırma Komisyonu'nda,“Herkes çocuğuna sahip çıksaydı böyle sapkınlıklar yaşanmazdı” sözleri tartışma yarattı. Konuşmasına duayla başlayan AKP'li Özkal, ayrıca bu tür sapkınlıkların dini ve imani tezlerle çözülebileceğini belirterek, Diyanet'ten çağrılacak uzmanlardan yardım alınmasını önerdi. Konuşmasına duayla başlayan AKP Milletvekili Hatice Dudu Özkal, ayrıca bu tür sapkınlıkların dini ve imanı tezlerle çözülebileceğini belirterek, Diyanet'ten çağrılacak uzmanlardan yardım alınmasını önerdi.

ENSAR'A TOZ KONDURMADILAR

AKP’li İsrafil Kışla da konuşmasında Ensar’ı korumaya yönelik ifadeler kullanarak, “Toplu halde olan yerlerde yaşansa da bu tip olaylar münferit olaylardır, bütün camiayı itham edecek, ilzam edecek olaylar değil elbette ki. Yani, ulu orta herkesin her yerde bir yurt açması söz konusu değil. İsimleri geçen bu kurumlara Ensar denildi. Bu kurumlar sanki yasal olmayan yurtlar işletiyormuş gibi bir algıyı doğru bulmam” dedi.

AKP'Lİ VEKİL ENSAR'A DEĞİL, TACİZ HAKKINDAKİ YAYINA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrafil Kışla’nın medyanın istismar haberleriyle ilgili, “Haber yapmak adına, doğrusu o tacize uğrayan çocuğun psikolojisinde neler uyandıracağını, ne fırtınalar estireceğini veya diğer çocukların nasıl teşvikkâr bir şeyin içerisine gireceğini düşünmeden yayınlar yapılıyor” sözleri de dikkati çekti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li vekilden şok açıklama Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:28