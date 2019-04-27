AKP'li vekilden şok açıklama

Çocuklara Yönelik İstismarı Araştırma Komisyonu’nda, toplantının çalışma yöntemi konuşuldu. Toplantıda AKP’li üyelerin çoğunun Karaman’daki skandalla ilgili olarak, “Genelleme yapılmamalı” diyerek Ensar Vakfı’nı korumaya yönelik değerlendirmeler yapması dikkati çekti.AKP Milletvekili Hatice Dudu Özkal'ın Çocuklara Yönelik İstismarı Araştırma Komisyonu'nda,“Herkes çocuğuna sahip çıksaydı böyle sapkınlıklar yaşanmazdı” sözleri tartışma yarattı. Konuşmasına duayla başlayan AKP'li Özkal, ayrıca bu tür sapkınlıkların dini ve imani tezlerle çözülebileceğini belirterek, Diyanet'ten çağrılacak uzmanlardan yardım alınmasını önerdi. Konuşmasına duayla başlayan AKP Milletvekili Hatice Dudu Özkal, ayrıca bu tür sapkınlıkların dini ve imanı tezlerle çözülebileceğini belirterek, Diyanet'ten çağrılacak uzmanlardan yardım alınmasını önerdi.







ENSAR'A TOZ KONDURMADILAR







AKP’li İsrafil Kışla da konuşmasında Ensar’ı korumaya yönelik ifadeler kullanarak, “Toplu halde olan yerlerde yaşansa da bu tip olaylar münferit olaylardır, bütün camiayı itham edecek, ilzam edecek olaylar değil elbette ki. Yani, ulu orta herkesin her yerde bir yurt açması söz konusu değil. İsimleri geçen bu kurumlara Ensar denildi. Bu kurumlar sanki yasal olmayan yurtlar işletiyormuş gibi bir algıyı doğru bulmam” dedi.





AKP'Lİ VEKİL ENSAR'A DEĞİL, TACİZ HAKKINDAKİ YAYINA TEPKİ GÖSTERDİ





İsrafil Kışla’nın medyanın istismar haberleriyle ilgili, “Haber yapmak adına, doğrusu o tacize uğrayan çocuğun psikolojisinde neler uyandıracağını, ne fırtınalar estireceğini veya diğer çocukların nasıl teşvikkâr bir şeyin içerisine gireceğini düşünmeden yayınlar yapılıyor” sözleri de dikkati çekti.