İşkencecilere, hırsızlara, tecavüzcülere, rüşvetçilere 'tek tip' yok, mahkemeye kravatlı gelebilirler

Eski HDP Şırnak Milletvekili, avukat Hasip Kaplan yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile birlikte getirilen "tek tip kıyafet" uygulamasına tepki gösterdi. Kaplan, sosyal medya hesabında "KHK'ya göre, işkenceciler, hırsızlar, tecavüzcüler, ihaleye fesat karıştıranlar, rüşvetçiler sahtekarlar, kaçakçılar, katiller insanlığa karşı savaş suçları işleyenlere tek tip yok, Mahkemelere kravatlı takım elbiseli gelebilirler" paylaşımında bulundu.





Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas da, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da duruşmalara "tek tip" kıyafetle getirileceğini vurguladı. Nas, sosyal medya hesabında şunları yazdı:





"Tecavüzden, çocuk tacizinden, aklı sıra 'namus' deyip kızını, karısını, sevgilisini katletmekten sanık olanlar havalı şekilde duruşmalara gelecek ve kravatlarından dolayı 'iyi hâl' indirimi alacaklar. Ama Murat Sabuncu, Osman Kavala’ya kravat yasak."







