Samanyolu Haber /Gündem / Savunma Sanayii Müsteşarlığı, direk Saraya bağlandı /24 Aralık 2017 10:21

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, direk Saraya bağlandı

Yeni KHK'larda Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili sürpriz bir madde çıktı.

SHABER3.COM

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Mu¨stes¸arlıgˆı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.
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