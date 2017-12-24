Zeybekci için bu fotoğraf 'geçmişte kaldı' Konuşulmaması gereken şeyler









Zeybekci, ödülün eleştirilmesi üzerine de “Vicdanım rahat” demişti.





Ekonomi bakanı, 23 Kasım 2017’deki Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan “Rıza Sarraf’ın canı cehenneme” sözünü yalanlamış, Gazete de haberi internet sitesinden kaldırmıştı.





‘Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz’





Habertürk’e konuşan Zeybekci’ye “Zarrab, ihracat ödülünü sizin elinizden almıştı. Şimdi casus ilan edildi. Bu size ne hissettiriyor?” diye soruldu.





Bakan şöyle yanıt verdi: “Türkiye’de bu mesele sağlıklı bir ortamda tartışılmıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, ihracat ödülleri verilecekler listesini yapan ve bunu belirleyen kendileri olmuyor. İnsanlar bir performans gösteriyor ve bu listeye giriyorlar. Biz de o ödül töreninde önümüze getirilen ödülü verdik.”





Zeybekci “‘Zar­rab’ın o dönem yüceltilmesi hataydı’ diyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şimdi bunları tartışmaya devam etmek de aynı şey değil mi? Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir.”