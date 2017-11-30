Samanyolu Haber /Gündem / Bakan: Zarrab çok rahat, CEO gibi yapıp ettiklerini anlatıyormuş /30 Kasım 2017 14:31

Bakan: Zarrab çok rahat, CEO gibi yapıp ettiklerini anlatıyormuş

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davada tanık olarak dinlenen Rıza Sarraf'ın 'rahatlığının herkesin dikkatini çektiğini' söyledi.

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Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Mardin'e gelen Işık, Sarraf'la alakalı olarak "Burada bir kere Rıza Sarraf'ın kendinden çok emin. Bir suçlu değil de sanki olayları son derece rahat anlatan tavrı herkesin dikkatini çekti. Hatta bazı Amerikalı gazetecilerin yorumları sanki bir CEO gibi anlattı diyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Ümit ve temenni ederiz ki Türkiye'ye karşı bir komplonun içerisinde ne Sarraf ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmaz. Türkiye'nin itibarına ve ekonomisine yönelik de bir komplonun asla Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım. Bu dava baştan beri Türkiye'ye yönelik bir iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu. Özellikle hem Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıştırılması bir darboğaza çekilmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir komplonun kurulması ile ilgili işaretler önceden beri geliyordu. Bu noktada Türkiye böyle bir komploya asla ve asla boyun eğmez. Türkiye bu noktada kendisine yönelik oluşturulmak istenen bu tip senaryolara kesinlikle pabuç bırakmaz. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz elbetteki izliyor. Elbetteki orada konuşulan her kelime kesinlikle kaydediliyor, değerlendiriliyor ve gerekli tüm birimlerimiz gerekli değerlendirmeleri de mutlaka yapacaktır. Ama bu davanın Türkiye Cumhuriyetine yönelik bir özellikle kumpasa dönmemesi için de herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Takip edeceğiz."

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