Samanyolu Haber /Gündem / İşkence yasak ‘örgüt’ diyerek meşrulaştırmak da işkence suçu kapsamında /09 Mart 2018 12:03

İşkence yasak ‘örgüt’ diyerek meşrulaştırmak da işkence suçu kapsamında

TİHV Başkanı Fincancı’dan Savcılığa: “İşkence mutlak yasak; ‘örgüt’ diyerek meşrulaştırmaya çalışmanız da işkence suçu kapsamında”

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15 Temmuz sonrası gözaltındayken işkence ile öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkollu ile ilgili, “İşkence sebebi ile öldüğüne’ ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır.” iddiasında bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa’na tepkiler devam ediyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV)  Şebnem Korur Fincancı açıklamayı eleştirerek, “Örgütsel propaganda imiş! Tıbbi verileri “örgüt” diyerek yok saymanızdan gına geldi 30 yıldır. Ne bitmez tükenmez örgüt koleksiyonu yaparmışım meğer, hepsi de kanlı bıçaklı…” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Siz önce etkili bir soruşturma yürüttüğünüzü kanıtlayın, 24 saatte bir yapılan gözaltı muayenelerinde tanımlanan yaralanmaların nasıl olduğunu açıklayın!” diye seslenen Fincancı sosyal medya hesabından, “Ayrıca devletin görevlilerinin işlediği iddia edilen bir suçun aydınlatılması için otopsi Adalet Bakanlığı bağlı kurumunda yapılınca suçu örtbas etme refleksi olmadığına neden güvenelim? Üstelik bu yönde kuvvetli şüphe var! Doku içi kanamaların nasıl olduğunu açıklamaya yeltenmemişler! Bir kez daha hatırlatayım! İşkence mutlak yasak. “Örgüt” diyerek meşrulaştırmaya çalışmanız da işkence suçu kapsamındadır.” açıklamalarından bulundu.
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