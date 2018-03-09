Samanyolu Haber /Gündem / Benzer bir haber bu kez Edirne’den geldi…186 kız çocuğunun hamile olduğu tespit edildi /09 Mart 2018 12:31

Benzer bir haber bu kez Edirne’den geldi…186 kız çocuğunun hamile olduğu tespit edildi

İstanbul'da yaşanan cinsel istismar sonucu hamile olayının bir benzerinin Edirne'de de yaşandığı ortaya çıktı.

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Kız çocuklarına cinsel istismarlar, kadın cinayetleri ve tacizler Türkiye’de son yılların gündemden düşmeyen konularının başında geliyor.

Ocak 2018’de 115 çocuğun hamile kaldığı haberi soruşturma konusu olurken, Türkiye’de her an değişen gündem karmaşasında unutuldu.

İstanbul Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen skandalda, 18 yaş altında 115 hamile çocuğun hastaneye getirilmesine rağmen, durumun yetkililere bildirilmediğini ortaya çıkaran Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz hakkında sürgün kararı verilmişti. Ancak skandalı bildirmeyen doktor ise terfi ettirilmişti.


Benzer bir haber bu kez Edirne’den geldi…

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2017’de Edirne’de 186 çocuğun hamile kaldığı tespit edildi.

Habertürk’ten Mesut Han‘ın haberine göre, hamile çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildiği belirtiliyor.

Komisyon Başkanı Mehmet Uzun, çocuklarla ilgili raporların çocuk mahkemesine iletildiğini, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söylüyor.

Skandala ilişkin bölgede ağırlıklı olarak yaşayan Romanların ‘erken evliliği’ doğal karşılamasının da etkili olduğu öne sürülüyor.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı ise rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu vurguluyor.
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