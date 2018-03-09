Interpol Türkiye'den gelen kırmızı bültenleri askıya aldı...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye hazırladığı dosyalar Interpol’e gönderildi. Interpol’ün de talepler doğrultusunda dosyaları ‘siyasi’ bularak beklemeye aldığı belirtildi. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda düzenlenen oturumda Türkiye’nin Interpol kırmızı bültenlerini ‘suistimal ettiği’ mesajı verilmişti.



Hükümete yakın Sabah gazetesinin iddiasına göre askıya alınan kırmızı bültenler arasında Adil Öksüz, Mihraç Ural ve Salih Müslim de bulunuyor.



Kırmızı bülten talepleri onaylansaydı Interpol, kendisine üye 170 ülkeye bunu yayınlıyor. Geçtiğimiz yaz Türkiye, Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı ve Akhanlı İspanya’da gözaltına alınmıştı. Ancak Akhanlı hakkındaki kırmızı bülten daha sonra Interpol tarafından silinmişti.