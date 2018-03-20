İsim isim hakim-savcı yapılan AKP'liler

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'de aktif rol üstlenmelerine rağmen pazartesi günü çekilen kura sonucu hakim ve savcı olarak atanan avukatların görev yerlerini açıkladı. Yarkadaş, "Ne ilginçtir ki; bir çoğu Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmişler" diye konuştu.







"45 SANİYEDE HAKİM OLDULAR"





Yeni atanan hakimlerin sadede 45 saniye süren mülakat sonucu sınavı geçtiklerini hatırlatan Yarkadaş şöyle konuştu:





"Yargı ve adalet kurumu hiç bu kadar örselenmemişti. AKP'li avukatlar yazılı sınavı geçebilsinler diye, önce 70 puan sınırını kaldırdılar. Çünkü AKP'li birçok avukat, hakim ya da savcı olabilmek için gereken 70 puana ulaşamıyordu. Sınavda 92 alanlar mülakatta elendi. 60 - 65 alanlar ise 45 saniye süren mülakatları kazandı. Referansı AKP olanlar, hakim ve savcı olarak atandı. Şimdi bu adaletsizlikten adalet mi çıkacak? Bu yargıçlar ve savcılar, adil bir mahkemenin değil ancak AK PARTİ MAHKEMESİ'nin birer üyesi olurlar."





"BURADAN ADALET ÇIKMAZ"





Hakim ve savcı adaylarının Beştepe'ye getirilmesi ve görev yeri belirleme kuralarının burada çekilmesini de eleştiren Yarkadaş, "Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladılar. O tablodan adalet değil adaletsizlik çıkar" tepkisini gösterdi.



