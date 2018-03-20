Samanyolu Haber /Gündem / Lükssever Kahraman'dan son icraat: Odasının tavanını altın yaldızla kaplattı /20 Mart 2018 16:15

Lükssever Kahraman'dan son icraat: Odasının tavanını altın yaldızla kaplattı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın makam odasında dün gece saatlerine kadar tadilat olduğu ve tavanın altın yaldızlarla süslendiği ortaya çıktı.

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Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, yenilenen makam odasını altın yaldızlarla süsletti. Dün gece geç saatlere kadar Kahraman’ın makam odasında çalışma vardı. Makam odasının duvarları ve tavanına altın yaldızlarla süslemeler yapıldığı ortaya çıktı.

500 BİN LİRALIK HARCAMA YAPILDI

Kahraman’ın gece yarısı Meclis’teki odasına giderek son durumu incelediği belirtildi. Kahraman’ın odasının süslenmesi için 500 bin liralık harcama yapıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Kahraman’ın geçen yılın son haftalarında Meclis’in iki haftalık tatilde olduğu dönemde, muhalefet grubunun Meclis başkanvekili, grup başkanvekili, katip üye ve kavasların da kullandığı ortak salonu yıktırdığı ve kendisine makam alanı olarak tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. Genel Kurul’a verilen aralarda dinlenme alanı olarak kullanılan bölümde tuvaletin de yıkıldığı ortaya çıkmıştı. Kahraman'ın geçtiğimiz günlerde korumalarına milyonluk araçlar aldırdığı da kamuoyuna yansımışı
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