Samanyolu Haber /Gündem / İşte Saray yargısı... Hakim ve Savcılar Erdoğan'ı ayakta alkışladı /19 Mart 2018 18:57

İşte Saray yargısı... Hakim ve Savcılar Erdoğan'ı ayakta alkışladı

Yargının bağımsızlığı tartışması devam ederken, Saray'da düzenlenen hakim ve savcıların kura töreninde hakim ve savcılar dakikalarca Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

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Beştepe'de düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı.

 HAKİM VE SAVCI ADAYLARI DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi anons edildi. Anonsun ardından salondaki tüm hakim ve savcı adayları ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkışladılar. Hakim ve savcılar Erdoğan kürsüye gelip konuşmasına başlayana kadar ayakta alkışa devam ettiler.

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