IŞİD'ın yaktığı iddia edilen askerlerden hala haber yok.. Babasına bakın ne yaptırdılar...









1 Eylül 2015’te IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edilen Er Sefter Taş’ın yakılarak infaz edildiğine dair görüntülerin üzerinden 10 ay geçti. Taş’ın nerede olduğuna dair hükûmet tarafından bir açıklama yapılmadığı için baba Aydın Taş, “Perişan haldeyiz, kimse bize ulaşmadı” diyerek oğlunun akıbetiyle ilgili gaiplik davası açtı. Ancak bu davanın baskı altındaki babaya yine baskıyla açtırıldığı amacın olayı sessizce kapatmak olduğu belirtiliyor.





Journo'dan Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, oğlunun 3 yıldır kaçırıldığını ifade eden baba Taş, “Bugüne kadar yetkililer bana net bir şey söylemedi. Yakılma videosunun ardından da bana açıklama yapılmadı. Sadece bekle diyorlar. Genelkurmay’a, Savunma Bakanlığı’na ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na defalarca dilekçe yazdım. Fakat hiçbiri bana geri dönmedi.” dedi.





Çocuğu ile ilgili gaiplik davası açtığını söyleyen baba Taş şu ifadeleri kullandı: “Çocuğumun hayatta olup olmadığına ilişkin dava açtık. Davanın sonucu Pazartesi belli olacak. Hâkim bana dosyanın kapatılacağını ve oğluma şehitlik verileceği söyledi.” dedi.





"BANA AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR"





Baba Taş eşinin de psikolojik durumunun iyi olmadığı ve ilaçlar ile ayakta durduğunu ifade ederek, “Annesi sürekli oğlunun yaşama umudu ile bekliyor” dedi.





Taş, “İnsanın evladının yakılma görüntülerinin çıkması nasıl ifade edilebilir ki. Bir babanın durumu nasıl olabilir. Benim devlet yetkililerinden ricam şu. Çocuğuma ilişkin bir açıklama yapsınlar. Eğer şehit olmuşsa ben de şehit oldu diyeyim. Tek isteğim bu. Ama eğer sağ ise bana bu mutlu haberi versinler. Bana açıklama yapmak zorundalar. Oğlumun akıbetini öğrenmek benim hakkım.” şeklinde konuştu.





"GAİPLİK DAVASI BİLİNÇLİ İSTENDİ"





Halkların Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, "Gaiplik meselesi hukuki bir meseledir. Normal bir insandan beş yıl içerisinde haber alınamıyorsa bu dava açılır. Aile bu davayı miras gibi bir takım haklar için yapar. Ama bu olay böyle bir mesele değildir. Bu çocuk bir asker. Bu çocuk yaralı olarak ele geçmiş ve IŞİD bir video yayınlamış, videoda çocuklar yakılmış. Babanın gaiplik davasının açması bilinçli olarak istendi. Yani gaiplik davası açsın, haklarını alsın ve bu olay sessiz sedasız kapansın istiyorlar. Ama biz bunun peşini bırakmayız.” ifadelerini kullandı.





GAİPLİK DAVASI NEDİR?





Bir hukuk terimi olan gaiplik; bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde olduğunun bilinmesi ama ondan çok uzun bir süre haber alınamaması ya da çok uzun bir süre yitip gitmiş bulunması durumunda, ilgili kişilerin başvurusuyla, yitikliği yargıç kararıyla onaylanıp kişiliğine son verilmesi anlamına gelir.





Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.





Yetkili mahkeme, ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine bu kişinin gaipliğine karar verebilir.