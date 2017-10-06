Samanyolu Haber /Gündem / Babası tutukluyken doğmuştu, şimdi o da annesiyle cezaevinde /06 Ekim 2017 11:37

Babası tutukluyken doğmuştu, şimdi o da annesiyle cezaevinde

15 Temmuz sonrası OHAL’de başlatılan cadı avından 50 binin üzerinde insan tukuklandı. Bu süreçte en çok mağduriyeti ise minik bebekler yaşadı. Mevcut durumda çoğu 2 yaşın altında 668 bebek cezaevinde anneleriyle tutsak durumda.

SHABER3.COM

En son Kahramanmaraş’ta tutuklanan 25 yaşındaki Arzu Aygün 4 aylık bebeği ile cezaevine gönderildi. Annesiyle birlikte hapse atılan minik bebeğin babası ise 15 Temmuz sonrası tutuklanmıştı ve yaklaşık bir yıldır İskenderun’da cezaevinde tutuklu. 


Nisan’dan bu yana cezaevlerindeki bebek sayısı yüzde 20 arttı

Bu yılın Nisan ayından bu yana hapishanelerde çocuk mahkum oranı yüzde 20 arttı. Çocukların sayısı 700’ü buldu.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıkladığı verilere göre; geçtiğimiz ay cezaevinde kalan çocuk sayısı Nisan ayında 560 iken, geçen 90 günlük sürede 108 çocuğun daha annesiyle birlikte cezaevine girmesiyle bu sayı 668’e ulaştı. Yani, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısındaki yüzde 20 oranındaki artış oldu. Bu da demek oluyor ki; her gün en az bir çocuk annesiyle cezaevine girdi.
<< Önceki Haber Babası tutukluyken doğmuştu, şimdi o da annesiyle cezaevinde Sonraki Haber >>

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:07