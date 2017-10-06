Babası tutukluyken doğmuştu, şimdi o da annesiyle cezaevinde

En son Kahramanmaraş’ta tutuklanan 25 yaşındaki Arzu Aygün 4 aylık bebeği ile cezaevine gönderildi. Annesiyle birlikte hapse atılan minik bebeğin babası ise 15 Temmuz sonrası tutuklanmıştı ve yaklaşık bir yıldır İskenderun’da cezaevinde tutuklu.











Nisan’dan bu yana cezaevlerindeki bebek sayısı yüzde 20 arttı





Bu yılın Nisan ayından bu yana hapishanelerde çocuk mahkum oranı yüzde 20 arttı. Çocukların sayısı 700’ü buldu.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıkladığı verilere göre; geçtiğimiz ay cezaevinde kalan çocuk sayısı Nisan ayında 560 iken, geçen 90 günlük sürede 108 çocuğun daha annesiyle birlikte cezaevine girmesiyle bu sayı 668’e ulaştı. Yani, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısındaki yüzde 20 oranındaki artış oldu. Bu da demek oluyor ki; her gün en az bir çocuk annesiyle cezaevine girdi.