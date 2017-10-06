Erdoğan'dan Milli Görüş'e Erbakan hamlesi mi?

Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2019’da yapılacak başkanlık seçimi için “Yüzde 50 artı 1” hedefine kilitlenen AKP lideri Erdoğan, “Metal yorgunluğu var” adıyla faturayı bazı teşkilatlara ve belediye başkanlarına kesip, parti içi tasfiyeyle imaj tazelemeye çalışırken, kulislerde referandum sürecindeki ‘Hayır’ cephesinde gedik açmaya yönelik hamleler de konuşulmaya başladı.



‘Hayır’ cephesinde gedik açma çabaları





Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşu aşamasında “Milli Görüş gömleğini çıkardık. Geçmişi unutun, yeni bir partiyiz” diyerek sırtını döndüğü eski dava arkadaşları, kritik başkanlık seçimine giden süreçte kıymete bindi.





Referandum sürecinde ‘Hayır’ cephesinde yer alan ve ardından da iktidara yönelik muhalefetini sürdüren Saadet Partisi, Erdoğan’ı kızdırmaya devam ederken, 16 Nisan’da “güçlü bir yürütmeye ihtiyaç var” gerekçesiyle Anayasa değişikliğine destek veren oğul Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı.



29 Ekim’de düğmeye basacak





Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz ile mülkiyeti kendi şirketlerine ait Genel Merkez binasının kirasını ödemedikleri gerekçesiyle Saadet Partisi’ni dava eden, partinin hesap ve araçlarına haciz koyduran Fatih Erbakan, bununla yetinmeyerek babasının manevi lideri olduğu partide bölünmeye yol açabilecek bir adım daha atmaya hazırlanıyor.





Bir süreden beri başkanlığını yaptığı Erbakan Vakfı’nın bölge ve il toplantıları ile tüm Türkiye’yi dolaşan Fatih Erbakan’ın, babasının doğum günü olan 29 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek bir toplantıyla yeni parti için düğmeye basması bekleniyor.





Perde arkasında AKP mi var?





Kulislerde Oğul Erbakan’ın Saadet Partisi’ni bölmeye yönelik bu girişimine AKP’nin el altından destek verdiği konuşuluyor. Fatih Erbakan’ın da seçim sürecine girildiğinde eski HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu’ya bakanlık yolunu açan katılım sürecine benzer bir şekilde AKP’ye geçmeyi planladığı öne sürülüyor





Karar gazetesi yazarı Akif Beki de olayı bugün Saadet Partililerin ağzından yazdı. Beki'nin yazdıklarına göre binalar ve araçlar Erbakan ailesine ait gözükse de aslında bu varlıklar Milli Görüş'ü sevenlerin bağışlarıyla edinildi ve Necmettin Erbakan sağken onun üzerine yapıldı. Ölümünün ardından da çocuklarına geçti. Ancak çocukları şu an bunu istismar ediyor.





Beki'nin yazısı şöyle devam ediyor:



