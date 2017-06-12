Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD''in boşalttığı bölgelere İran yerleşiyor /12 Haziran 2017 19:56

IŞİD''in boşalttığı bölgelere İran yerleşiyor

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan Şiileri Fatimiyyun Tugaylarına bağlı milislerin Suriye-Irak sınırında IŞİD''in boşalttığı bölgelere yerleştiği bildirildi.

IŞİD''in boşalttığı bölgelere İran yerleşiyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı TASNİM'in haberine göre, Fatımiyyun milis güçleri, ABD güçlerinin Suriye'deki hava bombardıman hattından geçerek Irak sınırına yerleşti.

KASIM SÜLEYMANİ DE ORADA

Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna Bağlı Kudus Tugayları komutanı Kasım Süleymani'nin de Fatımiyyun milis güçleriyle bölgede bulunduğu belirtildi.

Süleymani'nin Afgan milis güçleriyle birlikte çekilen fotoğrafların paylaşıldığı haberde, Fatımiyyun tugayının, geçen ay başlayan operasyonun sonucunda evvelki gün bölgeye yerleştiği ifade edildi.

CİDDİ ÇATIŞMALAR VAR

Haberde, ABD ve desteklediği gruplar ile Suriye Ordusu ve müttefikleri arasında, Suriye'nin güney sınırına kimin sahip olacağı konusunda ciddi çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İran'a göç etmiş Afganlardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.
<< Önceki Haber IŞİD''in boşalttığı bölgelere İran yerleşiyor Sonraki Haber >>

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:12