Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Donald Trump'a şok dava /12 Haziran 2017 19:44

ABD Başkanı Donald Trump'a şok dava

Washingon D.C. ve Maryland eyaletlerinin başsavcıları, Trump'ın başkan seçildikten sonra şirketleri ile bağını koparmadığı gerekçesiyle dava açtı.

SHABER3.COM

Washingon D.C. ve Maryland eyaletlerinin başsavcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan olduktan sonra kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Trump'a yönelik suçlamalarda ilk somut adım olan davanın merkezinde Trump'ın otelleri yer alıyor...

Washington D.C. eyaleti başsavıcı Karl A. Racine ve Maryland eyaleti başsavcısı Brian E. Frosh, kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadığı, yabancı hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle Trump'a dava açtı. 
ABD tarihinde bir başkana yönelik açılması bakımında türünün ilk örneği olan dava, Trump başkan olduktan sonra şirketinin sahibi olarak kalması konusuna odaklanıyor, örnek olarak Beyaz Saray yakınlarında bulunan Trump International Hotel sunuluyor. 
Başsavcılar, bölgeye yakın diğer konaklama yerlerine göre söz konusu otelin yabancılar da dahil müşteri çektiğini ve Trump'ın şirketine, kontratın seçilmiş bir yetkiliye yasakladığı üzere otel binasını kiralamaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 
Öte yandan, Trump'ın yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'nın iş dünyasındaki çıkarına hizmet edecek teşvikler sunacağı bir durum yarattığı savunuluyor.

<< Önceki Haber ABD Başkanı Donald Trump'a şok dava Sonraki Haber >>

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:13:04