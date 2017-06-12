Çifte vatandaşlığı kaldırmak Merkel'in seçim vaadi oldu

ALMANYA’da opsiyon modeli, göçmen kökenli gençlere 23 yaşına kadar çifte vatandaş kalmayı sağlıyor, ancak 23 yaşında iki vatandaşlıktan birine karar vermek zorunda bırakıyordu. 2014 yılında CDU/CSU ile SPD arasında kurulan büyük koalisyon, gençleri iki vatandaşlıktan birini tercih etmeye zorlayan bu uygulamaya son verdi. 2000 yılından itibaren doğan çocuklar çifte vatandaş olarak kalabilecek.





TASLAK HAZIRLANIYOR





Fakat 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler nedeniyle çifte vatandaşlık tartışması yeniden gündeme taşındı. Önce CDU geçen yılki kurultayında Genel Başkanı Merkel’e rağmen, çifte vatandaşlığın kaldırılması önergesini kabul etti. CSU ise çifte vatandaşlığın kaldırılmasını istiyordu. İki parti şimdi de çifte vatandaşlığın kaldırılmasını seçim programına almak için bir taslak üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir uzlaşma sağlandığı belirtildi.





SINIR GETİRECEKLER





Kuzey Ren Vestfalya’da seçimi kazanan ve yakında eyalet başbakanı olmaya hazırlanan Armin Laschet (CDU), çifte vatandaşlığın belirli bir kuşaktan itibaren sonlandırılması üzerinde uzlaşma sağlandığını açıkladı. Frankfurter Allgemeine gazetesine konuşan Laschet, şöyle dedi: “AB vatandaşı olmayanların Alman vatandaşlığına geçmesi durumunda eski pasaportunu vermek zorunda olması genel geçer kural. Nokta. İkincisi, 2000 yılından sonra doğan çocuklar için devamlı çifte vatandaşlık göze alındı. Çifte vatandaş olan ilk kuşak çocuklar gelecek yıl 18 yaşına girecek ve 2023 yılına kadar karar vermek için zamanları var. Bir zaman baskısı yok. Ben Hıristiyan Birlik’in seçim programında çifte vatandaşlığı kuşaktan kuşağa miras bırakılan değil, belirli bir kuşakta sona erdiren bir çözüm üzerinde uzlaşmaya varacağını düşünüyorum. Yeşiller ve SPD’de de böyle bir çözüm fikri üzerinde düşünüldüğünü görüyorum. Bence bunu sağ-sol sorunu gibi değil, pragmatik yolla çözmeliyiz.”





SPD başbakan adayı Martin Schulz ve Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir de çifte vatandaşlığın üçüncü kuşaktan itibaren sınırlandırılmasından yana görüş belirtmişlerdi.