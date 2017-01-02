Samanyolu Haber /Gündem / Söylemeye dili varmadı! /02 Ocak 2017 22:17

Söylemeye dili varmadı!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası yaklaşık yarım saat süren bir açıklama yaptı. Ancak soru cevap bölümü dahil Reina Katliamı'nın failinin IŞİD olduğunu söylemedi. Oysa IŞİD yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi


Reina Katliamı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olmasına rağmen yazılı açıklama yapmayı tercih etti.

İki gündür de konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

Gözler ise bugünkü Bakanlar Kurulu'ndaydı.

Toplantı sonrası hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş kameraların karşısına geçti. 

Tam 23 dakika 55 saniye konuştu.

Saldırının amacıyla ilgili analizler yaptı. Hedefin sosyal barış olduğunu söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarına özel bir bölüm açıp 300'den fazla kişi hakkında provokasyon yaptıkları iddiası ile soruşturma başlatıldığını anlattı.

Ancak katliam ortada, fail belli olmasına ve en önemlisi IŞİD saldırıyı üstlenmesine rağmen bir kez olsun 39 insanın hayatına kasteden örgütün IŞİD olduğunu söylemedi.

Sadece sosyal medya ile ilgili bölümde ve genel olarak terörden konuşurken örgüt isimleri sayarken arada IŞİD'i de andı.

AKP'nin üstlendiği bir katliam sonrasında bile IŞİD'in adını anmaktan çekinmesi de böylece tarihe not düşülmüş oldu.




<< Önceki Haber Söylemeye dili varmadı! Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Lüks araç denize düştü

Lüks araç denize düştü

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:10:04