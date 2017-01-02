Söylemeye dili varmadı!





Reina Katliamı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olmasına rağmen yazılı açıklama yapmayı tercih etti.





İki gündür de konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.





Gözler ise bugünkü Bakanlar Kurulu'ndaydı.





Toplantı sonrası hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş kameraların karşısına geçti.





Tam 23 dakika 55 saniye konuştu.





Saldırının amacıyla ilgili analizler yaptı. Hedefin sosyal barış olduğunu söyledi.





Sosyal medya kullanıcılarına özel bir bölüm açıp 300'den fazla kişi hakkında provokasyon yaptıkları iddiası ile soruşturma başlatıldığını anlattı.





Ancak katliam ortada, fail belli olmasına ve en önemlisi IŞİD saldırıyı üstlenmesine rağmen bir kez olsun 39 insanın hayatına kasteden örgütün IŞİD olduğunu söylemedi.





Sadece sosyal medya ile ilgili bölümde ve genel olarak terörden konuşurken örgüt isimleri sayarken arada IŞİD'i de andı.





AKP'nin üstlendiği bir katliam sonrasında bile IŞİD'in adını anmaktan çekinmesi de böylece tarihe not düşülmüş oldu.















