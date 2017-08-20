Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'da HERO operasyonu /20 Ağustos 2017 15:52

Trabzon'da HERO operasyonu

Trabzon’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki kalabalık içerisinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.’yi fark ederek gözaltına aldı.

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Trabzon Caddesi’nde akşam saatlerine meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki bir markete girdi. Marketin kapalı olması nedeniyle kazada maddi hasar meydana geldi.

Olay sonrası bölgede devriye gezen polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme başlattı. İncelemeler sırasında market çevresinde biriken kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, bu sırada kalabalık içerinde bir kişinin ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giydiğini fark etti.

Bunun üzerine ‘Hero’ tişörtü giyen Ahmet G., gözaltına alındı.

Ahmet G., ifadesinde, tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu, ‘FETÖ’yle bağlantısı olmadığını ve polislik sınavlarına başvurduğunu söyledi.

Ahmet G.’nin sorgusu sürüyor.
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