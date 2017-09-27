Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD’liye takılmayan kelepçeyi çocuğunun yanında anneye taktılar /27 Eylül 2017 08:52

IŞİD’liye takılmayan kelepçeyi çocuğunun yanında anneye taktılar

Tekirdağ’daki Hizmet hareketine mensup oldukları gerekçesiyle tutuklanan kadınların davasında cezaevi aracından çocuğu ile birlikte indirilen annenin elleri kelepçelendi.

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Daha sonra anne ve çocuğu gazetecilerin önünde geçirilerek fotoğraflandı. Çocuğunun yanında annenin maruz bırakıldığı duruma sosyal medyada ciddi tepki geldi. “IŞİD’liye takılmayan kelepçe çocuğunun yanında anneye taktılar” ifadeleri kullanıldı.


Diğer yandan Tekirdağ’da söz konusu davada 4 tutuklu 30 kişinin yargılanmasına devam edildi. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada bugün kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığı dinledi.

Duruşma, Çarşamba günü diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek. Sanıkların “terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddialarıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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