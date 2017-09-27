Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz kontrollü darbesini Uluslararası bir komisyon araştırsın /27 Eylül 2017 08:42

15 Temmuz kontrollü darbesini Uluslararası bir komisyon araştırsın

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) 15 Temmuz kontrollü darbe girişimi için Uluslararası bir komisyon kurulması için Birleşmiş Milletlere başvurdu

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Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), uluslararası kurum ve kuruluşlara ‘bağımsız bir uluslararası heyetin darbe girişimini incelemesi ve Erdoğan rejiminin hala izah edemediği çelişkileri açığa kavuşturması için’ çağrı yaptıklarını açıkladı. Vakfın New York’taki merkezinden yapılan 24 Eylül 2017 tarihli açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Fakat üzülerek ifade ediyoruz ki, darbe sonrası yapılan uygulamalar hükümetin oluşan korku atmosferini suiistimal ederek her türlü muhalefeti ezmeyi hedef alan kasıtlı bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Baskı uygulamalarını meşrulaştırmak isteyen Erdoğan rejimi, ısrarla darbe girişiminin arkasında Hizmet Hareketi’nin ve GYV Onursal Başkanı Sayın Fethullah Gülen’in olduğunu iddia ediyor. Ne var ki bu iddia hala ispata muhtaç ve uluslararası kamuoyundan hiçbir destek bulmuş değil.”

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, bu sebeple 15 Temmuz darbe girişiminin aydınlığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli uluslararası organlara hitaben bir metin yayınladı ve hem 15 Temmuz’a dair uluslararası raporları hem de uluslararası kamuoyunu şekillendiren anlaşmaları hatırlattı.

Basın açıklamasında ayrıca Fethullah Gülen’in 10 Ağustos 2016 tarihinde Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan makalesinden şu satırlara yer verildi:

“Öyle anlaşılıyor ki iktidar Hizmet katılımcılarını hedefliyor görünerek kendine biat etmeyen herkesi bürokrasiden temizlemeye çalıştığı gibi sivil toplum kuruluşlarına da gözdağı vermeye çalışmaktadır. Uluslararası Af Örgütü raporlarına yansıyan işkence dâhil insan hakları ihlalleri tüyler ürperticidir. Bu bir insanlık dramıdır.”
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