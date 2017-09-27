Kızılay gazeteci Acar'dan kan almadı!

Kızılay ‘geçmişte tutuklandığı’ gerekçesiyle gazeteci Acar’dan kan almadı





Kapatılan Bugün Gazetesi muhabiri Cihan Acar, bir yıldan fazla süre tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz ay tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.





En genç tutuklu gazetecilerden biri olan Cihan Acar, Instagram hesabından Kızılay’a kan vermek için gittiğinde başından geçenleri anlattı.





Acar, kan değerlerinin ölçüldüğünü, sağlıklı olduğunun tespit edildiğini ancak bir yıl tutuklu kalmış olması gerekçesiyle kan verme talebinin reddedildiğini yazdı.





Cihan Acar’ın paylaşımları şöyle:





“Her vatandaş gibi dedim kan vereyim bir faydam dokunsun.. Sonra kan değerlerim ölçüldü oldukça uygun kan değerlerim vardı.. Tansiyon desen o da yerindeydi.. Amma bir sorun vardı benim 1 yıldan fazla tutuklu kalmam!.. Gerekçesi yok ortada..

Üzerine saatlerce konuşulabilir ama sadece şu var ki bir hayat kurtarabilecek bu kadar hayati meselede dahi bu karşıma çıkıyorsa Allah sonumuzu hayretsin ! #Kızılay”