Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD kaçırdığı Türk askerlerini cezaevinde tutuyor /06 Aralık 2016 14:44

IŞİD kaçırdığı Türk askerlerini cezaevinde tutuyor

2 Türk askeri, örgüt merkezi Rakka'daki cezaevinde tutuluyor

SHABER3.COM

Suriye'nin El Bab kentinin Ed Dana köyü yakınlarında IŞİD tarafından kaçırılan 2 Türk askerinin tedavilerinin yapılmasının ardından örgütün Suriye'deki merkezi sayılan Rakka'daki bir cezaevine konulduğu belirtildi. IŞİD, iki askeri 15 ay önce kaçırdığı Türk Askeri Serter Taş'ın koğuşuna yerleştirdi.

Sputnik'e göre yüzünden ve ayağından yaralı olarak rehin alınan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile karnından ve elinden yaralı olarak alınan Muhamed Duran Kesin, IŞİD'in özel hücrelerinde yapılan tedavilerinin ardından iyileşerek cezaevine konuldu. IŞİD, iki askeri 15 ay önce kaçırdığı Türk Askeri Serter Taş'ın koğuşuna yerleştirdi.

YER ALTINDAKİ ÖZEL HÜCRELERDE İYİLEŞTİLER 

Askerlerin, hava saldırılarına maruz kalmamaları için örgütün çok gizli olan yerin altındaki evlerde tedavi edildikleri de aktarıldı. Tedavileri biten askerler, Rakka'nın doğusunda yer alan Zerkavi cezaevine yerleştirilirken, IŞİD, iki askeri 15 ay önce kaçırdığı Türk Askeri Serter Taş'ın koğuşuna koydu. Koğuşta Türk askerleri tek başlarına kalırken, Türkiye vatandaşı 4 kişinin daha bulunduğu öğrenildi. 

'TÜRKİYE GİRİŞİMDE BULUNDU'

Türkiye'nin IŞİD'in elindeki askerleri kurtarmak için girişimler yaptığı ve askerleri sağ kurtarmak için yoğun çaba sarfedildiği de gelen bilgiler arasında.  IŞİD'in 2 Türk askerini kaçırmasından bu yana El Bab bölgesinde IŞİD'e karşı Türkiye'nin hava saldırılarının azaltması ise dikkat çekti. IŞİD, Türkiye'de tutuklu olan militanlarının serbest bırakılması ve Türkiye'nin kendilerine yönelik operasyonları durdurması için 1 Eylül 2015'te de Kilis Suriye sınırında 1 Türk askerini öldürmüş ve Iğdır Nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Serter Taş'ı kaçırmıştı. Taş, 15 aydır Rakka'da cezaevinde tutuluyor

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