IŞİD kaçırdığı Türk askerlerini cezaevinde tutuyor

Suriye'nin El Bab kentinin Ed Dana köyü yakınlarında IŞİD tarafından kaçırılan 2 Türk askerinin tedavilerinin yapılmasının ardından örgütün Suriye'deki merkezi sayılan Rakka'daki bir cezaevine konulduğu belirtildi. IŞİD, iki askeri 15 ay önce kaçırdığı Türk Askeri Serter Taş'ın koğuşuna yerleştirdi.







Sputnik'e göre yüzünden ve ayağından yaralı olarak rehin alınan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile karnından ve elinden yaralı olarak alınan Muhamed Duran Kesin, IŞİD'in özel hücrelerinde yapılan tedavilerinin ardından iyileşerek cezaevine konuldu. IŞİD, iki askeri 15 ay önce kaçırdığı Türk Askeri Serter Taş'ın koğuşuna yerleştirdi.

YER ALTINDAKİ ÖZEL HÜCRELERDE İYİLEŞTİLER

Askerlerin, hava saldırılarına maruz kalmamaları için örgütün çok gizli olan yerin altındaki evlerde tedavi edildikleri de aktarıldı. Tedavileri biten askerler, Rakka'nın doğusunda yer alan Zerkavi cezaevine yerleştirilirken, IŞİD, iki askeri 15 ay önce kaçırdığı Türk Askeri Serter Taş'ın koğuşuna koydu. Koğuşta Türk askerleri tek başlarına kalırken, Türkiye vatandaşı 4 kişinin daha bulunduğu öğrenildi.

