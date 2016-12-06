Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada ortak fişleme havuzu kuruluyor /06 Aralık 2016 14:40

Sosyal medyada ortak fişleme havuzu kuruluyor

Sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve Youtube terör propagandasına karşı ortak hareket etme kararı aldı. Silinen içerikler ortak bir veri bankasında toplanacak.

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Facebook, Twitter ve Youtube teröre karşı birleşti

Sosyal medyanın önde gelen platformları Facebook, Twitter ve Youtube Microsoft ile birlikte terör propagandası nedeniyle silinen fotoğraf ve videolara dijital bir 'parmak izi' ekleyerek bu içerikleri ortak veri bankasına yükleme kararı aldı. Böylelikle, silinen içeriklere her üç sosyal medya organının da erişim hakkı olması ve mükerrer işlemin engellenmesi hedefleniyor.

Facebook, Twitter ve Youtube terör propagandasına karşı yeterince mücadele etmedikleri, radikallerin kendilerine yeni üye kazandırma girişimlerine engel olmadıkları gerekçesiyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Sosyal medya organları arasında bu konudaki bir işbirliğinin söz konusu içeriklerin internetten uzaklaştırılması konusunda yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.

Facebook'un blogu "Newsroom"da yer alan açıklamaya göre, şimdilik üç sosyal medya organını kapsayan işbirliğinin diğer sosyal medya platformlarına da açık olduğu belirtildi. Ancak söz konusu veri bankasına yüklenen içeriklerin otomatikman silinmeyeceği, öncelikle yönetmelikler doğrultusunda inceleneceği ifade edildi.

Mesajlaşma programları propaganda amacıyla kullanılıyor

Son dönemde, gençleri kendilerine çekmek isteyen radikal örgütlerin Facebook ve Twitter'ın yanı sıra Telegram gibi mesajlaşma programlarını kullanıldığına da dikkat çekiliyor. Uzmanlar, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinde propaganda içeriklerinin kaldırılması konusunda büyük bir baskı olduğunu belirtirken, mesajlaşma programlarında ise böyle bir baskı olmadığını uyarısında bulunuyor.

(DW)
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