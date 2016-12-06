Yabancı sermaye dip yaptı





İşte yıl yıl Uluslararası Doğrudan Sermaye girişi istatistikleri:





2010 - 6 milyar 221 milyon dolar

2011 - 14 milyar 145 milyon dolar

2012 - 10 milyar 126 milyon dolar

2013 - 9 milyar 310 milyon dolar

2014 - 8 milyar 315 milyon dolar

2015 - 11 milyar 595 milyon dolar

2016 - 2 milyar 402 milyon dolar (ilk 6 ay)





2015 yılının ilk 6 ayı ile 2016'nın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında yüzde 68'den fazla düşüş olduğu anlaşılıyor.





2015 - 7 milyar 534 milyon dolar (ilk 6 ay) 2016 - 2 milyar 402 milyon dolar (ilk 6 ay)



15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL sürecini kapsayan 2016'nın ikinci yarısına dair istatistikler henüz yayınlanmadı. Ancak bu dönemde yabancı sermaye girişinin neredeyse sıfır olduğu da göz önüne alınırsa 2015 ile 2016 karşılaştırması yapıldığında yabancı sermaye girişinde yüzde 80'e varan düşüş olduğu ortaya çıkıyor...













Ekonomi Bakanlığı web sitesinde yer alan Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri'ne göre; 2015'e kadar yükseliş trendindeki yabancı sermaye girişi 2016'da ani bir şekilde gerilemeye başlamış.