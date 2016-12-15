Samanyolu Haber /Gündem / Balyozcu subaylara 500’er bin TL tazminat! /15 Aralık 2016 17:07

Balyozcu subaylara 500’er bin TL tazminat!

Balyoz davasında yaklaşık üç buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra AKP iktidarlarının yargıya müdahalesi ile önce serbest kalan ardından da beraat eden bir emekli tümamiral ve iki albaya 500’er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Baransu'yu tutuklatan Balyoz CD'lerini dinleyen Erdoğan şok olmuş!

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı tümamiral Mustafa Aydın Gürül ve avukatı katıldı.

Gürül’ün avukatı Ayşe Gül Hanyaloğlu maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabul edilmesini talep ederek, “Müvekkilim ve silah arkadaşlarının sistematik bir şekilde hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmış olduğu 15 Temmuz kalkışma hareketiyle daha da belirginleşmiş durumdadır. Biz hukuk devletinin gerekliliklerinin yerine getirilerek müvekkilimin talep etmiş olduğu maddi ve manevi tazminat talebinin yerine getirilmesini talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti davacı Mustafa Aydın Gürül'ün tutuklandığı ve serbest bırakıldığı süreler gözetilerek ‘uğramış olduğu manevi zararlarının karşılığı olarak’ 500 bin lira manevi tazminatın davalı maliye hazinesinden alınarak Gürül’e verilmesine karar verdi.

Mahkeme, maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.

Davada için 1 milyonu manevi, 65 bin 898 lirası maddi toplamda 1 milyon 65 bin 898 lira talep edilmişti.

Aynı mahkeme, Balyoz davasında yine yaklaşık üç buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden ve 500 bini manevi, 89 bin 760 lirası manevi olmak üzere toplamda 589 bin 760 lira tazminat talep eden albay Ertuğrul Uçar’ın da talebini de karara bağladı. Mahkeme 57 bin 723 lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminatın davalıdan alınarak Uçar’a verilmesine karar verdi.

Mahkeme aynı durumda bulunup 750 bin lira manevi tazminat talep eden albay Taylan Çakır’ın ise 500 bin lira manevi tazminat almasına hükmetti.

(Diken)
<< Önceki Haber Balyozcu subaylara 500’er bin TL tazminat! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:44