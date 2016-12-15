Balyozcu subaylara 500’er bin TL tazminat!

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı tümamiral Mustafa Aydın Gürül ve avukatı katıldı.





Gürül’ün avukatı Ayşe Gül Hanyaloğlu maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabul edilmesini talep ederek, “Müvekkilim ve silah arkadaşlarının sistematik bir şekilde hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmış olduğu 15 Temmuz kalkışma hareketiyle daha da belirginleşmiş durumdadır. Biz hukuk devletinin gerekliliklerinin yerine getirilerek müvekkilimin talep etmiş olduğu maddi ve manevi tazminat talebinin yerine getirilmesini talep ederiz” dedi.





Mahkeme heyeti davacı Mustafa Aydın Gürül'ün tutuklandığı ve serbest bırakıldığı süreler gözetilerek ‘uğramış olduğu manevi zararlarının karşılığı olarak’ 500 bin lira manevi tazminatın davalı maliye hazinesinden alınarak Gürül’e verilmesine karar verdi.





Mahkeme, maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.







Davada için 1 milyonu manevi, 65 bin 898 lirası maddi toplamda 1 milyon 65 bin 898 lira talep edilmişti.





Aynı mahkeme, Balyoz davasında yine yaklaşık üç buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden ve 500 bini manevi, 89 bin 760 lirası manevi olmak üzere toplamda 589 bin 760 lira tazminat talep eden albay Ertuğrul Uçar’ın da talebini de karara bağladı. Mahkeme 57 bin 723 lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminatın davalıdan alınarak Uçar’a verilmesine karar verdi.





Mahkeme aynı durumda bulunup 750 bin lira manevi tazminat talep eden albay Taylan Çakır’ın ise 500 bin lira manevi tazminat almasına hükmetti.





(Diken)