Samanyolu Haber /Ekonomi / İşçilerden 'Asgari ücret hemen 2 bin TL'ye çıkarılsın' talebi /20 Eylül 2018 13:33

İşçilerden 'Asgari ücret hemen 2 bin TL'ye çıkarılsın' talebi

Ekonomik kriz en çok çalışanları , özellikle asgari ücretlileri vurdu

SHABER3.COM

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli 1603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi.

Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Aralık öncesi Türk-İş’ten öncesinde dikkat çeken çağrı geldi.

Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığına dikkat çekerek, “burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” diye konuştu.
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