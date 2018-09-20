“Saatinde başlamayan programda disiplin nasıl sağlanacak!'

Peki ekonomistler Yeni Ekonomik Paket'e ilişkin neler söyledi?





Ekonomist Mustafa Sönmez, Albayrak'ın, "Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı" sözlerine tepki gösterdi. "Teşhis buysa devamı zırvadır" diyen Sönmez, "2018'de büyüme 3.8, 2019'da 2.3, 2020'da 3.5 olacakkmış. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek. Gerçekçi hedefler değil. Bir tek yadsıyamadıkları; 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üstüne çıkacağı" diye yazdı.





Mustafa Sönmez: Pembe gözlüklü bir varsayım

"Damat'ın YEP'indeki 2018 büyüme hedefi yüzde 3,8'in tutması için 3. çeyrekte %3 büyüme olması, son çeyrekte de küçülmenin yüzde 0,2'de kalması gerekir" değerlendirmesinde bulunan Sönmez, "Bu da pembe gözlüklü bir varsayım. Büyüme %2,8 ile 3 arasını ancak bulacak" dedi.



