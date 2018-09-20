Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den Erdoğan'a hediye uçak tepkisi /20 Eylül 2018 13:47

Bahçeli’den Erdoğan'a hediye uçak tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Katar'dan hibe uçak kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarıyla bir araya geldiği yemekte gündeme ilişkin soruları cevapladı 

“ERDOĞAN’IN KATAR’DAN HİBE EDİLEN UÇAĞI KABUL ETMEMESİ GEREKİRDİ”

Katar’ın hibe ettiği uçakla ilgili olarak ise Bahçeli, “O konuda görüşüm çok nettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Şu sualin cevabı da netleşmelidir. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığının ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararası ilişkilerde taşıyıcısı olarak uçaklardan ihtiyacı varsa onu satın alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok. Ama ‘bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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