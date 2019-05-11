İşçiler gökdelende asılı kaldı

İstanbul Kadıköy'de 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı.
İşçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İşçilerin asılı kaldığı kattaki camları kırıldı ve asılı işçiler kurtarıldı.
Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde 20 katlı iş merkezinin camlarını silerken sepetin düşmesi sonucu halatlara bağlı şekilde 15'inci katta asılı kalan iki işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
SEPET DÜŞTÜ, İŞÇİLER ASKIDA KALDI
Fikirtepe'de Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta iş merkezinin camlarını silmek maksadıyla iki işçi sepetle yukarı katlara çıktı. Çalışmalar sırasında sepetin düşmesi sonucu işçiler halatlara bağlı şekilde asılı kaldı.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de işçilerin düşme ihtimaline karşı yerde hava yastığı açıldı.
İş merkezine giren itfaiye, 15'inci kattaki camları kırarak işçileri asılı kaldığı yerden kurtardı.