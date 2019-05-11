Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'ı sarsan saldırı /11 Mayıs 2019 19:13

Pakistan'ı sarsan saldırı

Pakistan'ın güneyinde Umman denizi kıyısında bulunan Gwadar şehrinde yerel saatle 16:50 sıralarında silahlı saldırganlar bir otele girdi. İlk bilgilere göre otelde kalanlarının tamamına yakını kurtarıldı. Saldırganların bir kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

Pakistan'ın Gwadar şehrinde bugün 5 yıldızlı bir otele silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırganlar bir kişiyi öldürdü.

Polis yetkilisi Aslam Banguzlay'nin yaptığı açıklamaya göre saldırganlar, ülkenin güneyindeki Umman denizi kıyısındaki Gwadar şehrinde yerel saatle 16:50 sıralarında bir otele girdi.

Çatışmaların devam ettiğini söyleyen Banguzlay, henüz ölü ve yaralılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. 

EMNİYET MÜDÜRÜ: YÜZDE 95'İNİ KURTARDIK

Gwadar'ın bağlı bulunduğu Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt da yaptığı açıklamada, otelde kalanların yüzde 95'inin sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Butt saldırganların 2 ile 4 kişi arasında olduğunu kaydederek, "Saldırganlar botlarla gelerek eylemlerini gerçekleştirmiş olabilirler." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan otel, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin son noktası olan Gwadar'da yer alıyor. 

ÇİN İLE YÜRÜTÜLEN PROJEYE KARŞI ÇIKIYORLAR

Özellikle Çin'in 50 milyar dolarlık yatırımıyla yürütülen Gwadar liman projesi içinde enerji, ulaşım, turizm ve inşaat alanında yatırımlar da yer alıyor.

Ayrılıkçı Belucistan terör örgütleri, CPEC'ten ve Belucistan'ın zenginliklerinden adil faydalanamadıkları için sık sık CPEC projesine saldırılarda bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan'ı sarsan saldırı Sonraki Haber >>

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Putin yere kapaklandı!

Putin yere kapaklandı!

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:01