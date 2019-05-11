Pakistan'ı sarsan saldırı

Pakistan'ın Gwadar şehrinde bugün 5 yıldızlı bir otele silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırganlar bir kişiyi öldürdü.





Polis yetkilisi Aslam Banguzlay'nin yaptığı açıklamaya göre saldırganlar, ülkenin güneyindeki Umman denizi kıyısındaki Gwadar şehrinde yerel saatle 16:50 sıralarında bir otele girdi.





Çatışmaların devam ettiğini söyleyen Banguzlay, henüz ölü ve yaralılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı.





EMNİYET MÜDÜRÜ: YÜZDE 95'İNİ KURTARDIK





Gwadar'ın bağlı bulunduğu Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt da yaptığı açıklamada, otelde kalanların yüzde 95'inin sağ olarak kurtarıldığını söyledi.





Butt saldırganların 2 ile 4 kişi arasında olduğunu kaydederek, "Saldırganlar botlarla gelerek eylemlerini gerçekleştirmiş olabilirler." diye konuştu.





Saldırıya uğrayan otel, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin son noktası olan Gwadar'da yer alıyor.





ÇİN İLE YÜRÜTÜLEN PROJEYE KARŞI ÇIKIYORLAR





Özellikle Çin'in 50 milyar dolarlık yatırımıyla yürütülen Gwadar liman projesi içinde enerji, ulaşım, turizm ve inşaat alanında yatırımlar da yer alıyor.





Ayrılıkçı Belucistan terör örgütleri, CPEC'ten ve Belucistan'ın zenginliklerinden adil faydalanamadıkları için sık sık CPEC projesine saldırılarda bulunuyor.