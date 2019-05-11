Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı





Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçın 61. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 70. dakikada Braian Samudio ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.







Sağ bacağında kaval kemiği kırılan Emre Akbaba hastaneye kaldırıldı.

İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DA YIKILDI





Emre'nin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, 26 yaşındaki futbolcuya müdahale etti. Bu sırada Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Emre'nin sağ kaval kemiğinin kırıldığını kenar yönetimine işaret etti.





Emre'nin durumunu gören iki takım futbolcuları saha içinde büyük üzüntü yaşadı.







Emre Akbaba, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi.