Samanyolu Haber /Dünya / Irma Kasırgası ABD'ye ulaştı /10 Eylül 2017 23:03

Irma Kasırgası ABD'ye ulaştı

Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Kasırga ABD'deki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden oldu.

SHABER3.COM

Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştı. Ulusal Kasırga Merkezi kasırganın kuzey ucunun pazar sabahından itibaren ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştığını bildirdi. Çok büyük bir çapa sahip olan kasırganın Florida eyaletinde büyük tahribat yaratmasından endişe ediliyor.

Irma Kasırgası rotasını bir miktar daha batıya doğru çevirirken, Ulusal Kasırga Merkezi nüfusun yoğun olduğu Tampa ve St. Petersburg kentlerinin kasırganın şu anki rotası üzerinde olduğunu açıkladı. Merkez, kasırganın halihazırda 5 üzerinden 4'üncü kategoride bulunduğunu bildirdi


Florida'da kasırga nedeniyle 6 milyon 300 bin kişiye bölgeyi tahliye etmeleri talimatı verilmişti. Irma Kasırgası'ndan kaçan yüzbinlerce kişi geceyi barınaklarda geçirmiş, otoyollarda büyük trafik sıkışıklıkları yaşanmıştı. Yaşadıkları bölgeyi terk etmeyenler ise 4,5 metre yüksekliğe kadar ulaşabilecek fırtına dalgalarına hazırlıklı olmaya çalışıyor. Kasırganın Florida'nın doğusunda sel ve ağır yıkıma neden olması bekleniyor.
Irma Kasırgası dün Küba'nın kuzeyinde etkili oldu. Irma, Küba'ya gelmeden önce ise Karayipler'deki adalarda en az 22 kişinin ölümüne yol açmıştı. Birçok noktada iletişim hatları kesildiği için önümüzdeki günlerde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 
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