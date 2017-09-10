Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den Türkiye'nin seyahat uyarısına ilginç tepki... /10 Eylül 2017 20:12

Merkel'den Türkiye'nin seyahat uyarısına ilginç tepki...

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili açıklama yaptı.

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Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir" dedi. Almanya Başbakanı "Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü internet sitesinde yayınlanan "Almanya Federal Cumhuriyeti'ne İlişkin Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama ile Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmıştı.

Açıklamada "Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'nin AB üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurduğu" savunulurken, Almanya'da siyasi atmosferin "bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altında" bulunduğu ifade ediliyor.
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