Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin Almanya'ya tekstil ihracatı azalabilir /10 Eylül 2017 23:09

Türkiye'nin Almanya'ya tekstil ihracatı azalabilir

Frankfurter Allgemeine Zeitung pazar günkü sayısında Türkiye'den tekstil ithalatının azalabileceğine dikkat çekiyor.

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"Alman moda markaları için Türkiye'de üretim yapmak artık riskli hale geldi. Tekstil ve Moda Derneği Başkanı Uwe Mazura "Hukuksal belirsizliğin artması büyük bir sorun"dedi. Türkiye uzun zamandır tercih edilen bir üretim ülkesiydi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Almanya, makine ve otomotiv parçaları dışında 2016 yılında Türkiye'den 3,3 milyar euro değerinde giyim ithal etti. Kalite iyi, masraflar abartılı değil, mesafe uzak değil... Birçok küçük marka Türkiye'de üretim yapmaktan bir süredir kaçınıyordu. Büyük markalar da farklı tedarikçi pazarları arıyor çünkü yakın gelecekte Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin oluşturabileceği sorunları tespit ettiler. Buna daha katı ihracat ve ithalat düzenlemeleri, ülkeye giriş kısıtlamaları ve seyahat uyarıları da dahil."
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