Irkçı lidere sandıkta şok!

Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde ırkçı parti PVV hezimete uğradı.





Sosyal Demokratlar'ın yüzde 18,4 ile önde gittiği yarışta, Başbakan Mark Rutte’nin partisi Liberal Parti (VVD) yüzde 14, Hristiyan Demokratlar (CDA) yüzde 12,3 oy aldı.





WILDERS'İN PARTİSİ 4 SANDALYEDEN 3'ÜNÜ KAYBEDECEK





Anketlerde "favori" olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet’in partisi FvD yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10.5’te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders’in partisi PVV ise yüzde 4 oy alabildi.





PVV lideri Wilders’in (sağdan 2'nci) bu oy aranı ile AP’de 2014 yılındaki 4 sandalyenin üçünü kaybedeceği belirtiliyor.







Resmi sonuçlar 26 Mayıs akşamı açıklanacak. Hollanda’da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37,3 oranında seçmen sandığa gitmişti.





Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41,2 oranında katılım olduğu açıklandı.