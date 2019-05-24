Samanyolu Haber /Dünya / Irkçı lidere sandıkta şok! /24 Mayıs 2019 12:51

Irkçı lidere sandıkta şok!

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi için sandık başına giden Hollanda’da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor. Irkçı lider Geer Wilders’in partisi PVV ise sadece yüzde 4 oy alabildi.

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Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde ırkçı parti PVV hezimete uğradı. 

Sosyal Demokratlar'ın yüzde 18,4 ile önde gittiği yarışta, Başbakan Mark Rutte’nin partisi Liberal Parti (VVD) yüzde 14, Hristiyan Demokratlar (CDA) yüzde 12,3 oy aldı.

WILDERS'İN PARTİSİ 4 SANDALYEDEN 3'ÜNÜ KAYBEDECEK

Anketlerde "favori" olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet’in partisi FvD yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10.5’te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders’in partisi PVV ise yüzde 4 oy alabildi. 

PVV lideri Wilders’in (sağdan 2'nci) bu oy aranı ile AP’de 2014 yılındaki 4 sandalyenin üçünü kaybedeceği belirtiliyor.

Resmi sonuçlar 26 Mayıs akşamı açıklanacak. Hollanda’da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37,3 oranında seçmen sandığa gitmişti. 

Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41,2 oranında katılım olduğu açıklandı.
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