Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avinda bugün] Denizli'de 20 kişiye gözaltı /24 Mayıs 2019 12:32

[Cadı avinda bugün] Denizli'de 20 kişiye gözaltı

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında bugünkü adres Denizli oldu. Savcılık 20 16'sı kadın 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmada 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. 

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Denizli, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Bayburt ve Uşak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.
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