[Cadı avinda bugün] Denizli'de 20 kişiye gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmada 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Savcılığın talimatı üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi.
20 KİŞİ GÖZALTINDA
Denizli, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Bayburt ve Uşak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.